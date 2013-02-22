Минздрав: Тимошенко не нуждается в дальнейшем лечении

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства, ссылаясь на заключение комиссии Минздрава о состоянии здоровья Ю.Тимошенко.

Как отмечается, комиссия, созданная приказом Минздрава Украины от 30 января 2013 года, посетила Центральную клиническую больницу «Укрзализницы», где лечат Ю.Тимошенко.

Комиссия констатировала, что экс-премьер находится в ЦКБ № 5 с 9 мая 12 года. В течение более чем девяти месяцев пациентка Ю. Тимошенко осматривалась специалистами клиники «Шарите», которыми определялись объемы проведения ей диагностических и реабилитационных мероприятий с применением медикаментов и физиотерапевтических процедур.

Последнее посещение пациентки Ю.Тимошенко немецкими врачами состоялось 15-17 декабря 2012 года, во время которого вместе с членами комиссии Минздрава Украины обсуждалась тактика и объемы реабилитации.

“Предоставленные немецкими врачами рекомендации относительно объемов и сроков реабилитации были выполнены в полном объеме. За период более чем девятимесячного пребывания в больнице пациентка Ю.Тимошенко получила большое количество физиотерапевтических процедур. По мнению членов комиссии, значительное количество физиотерапевтических процедур, которые уже получила Ю.Тимошенко, не отвечают ни одной практике и стандартам, тем более, что последствия такого количества указанных процедур могут иметь обратный эффект”, - говорится в сообщении Минздрава.

Кроме того, в соответствии с Международными рекомендациями и национальными протоколами предоставления медицинской помощи, все возможные сроки проведения реабилитационных мероприятий уже давно исчерпаны, говорится в сообщении ведомства.

“Учитывая вышеупомянутое, а также положительные достижения реабилитационного курса, которые неоднократно были отмечены и украинскими, и немецкими врачами, комиссия Минздрава пришла к заключению, что пациентка Ю.Тимошенко не нуждается в дальнейшем лечении и реабилитационных мероприятиях в стационаре”, - сообщает Минздрав о заключении комиссии.

В сообщении отмечается, что в состав комиссии Минздрава входили: первый заместитель министра здравоохранения, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, директор Института позвоночника и суставов им. М. И. Ситенко НАМН Украины, главный внештатный специалист Минздрава Украины по специальности «Неврология», главный внештатный специалист по нейрохирургии Главного управления здоровья Харьковской областной государственной администрации, заведующий кафедрой нейрохирургии Харьковского национального университета, врач ортопед-травматолог КУОЗ «Областная клиническая больница – Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», врач - судебно-медицинский эксперт Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.