Янукович: Цены на газ для населения подниматься не будут
Янукович заявляет, что цена на газ для населения подниматься не будет.
Президент Украины Виктор Янукович во время "Диалога со страной" заявил, что цена на газ является главной проблемой для Украины вот уже три года.
Президент в очередной раз напомнил, что Украина платит одну из самых высоких цен на газ в мире: $520-530 за тысячу кубометров.
"Население в Украине платит реальную цену на газ, которая сложилась на нашем рынке", - заявил президент, добавив, что цена для населения поднимать не будут.
Оценивая подписанные с Туркменистаном соглашение о поставках газа Янукович сказал, что это лишь один из путей диверсификации.
"Я бы не преувеличивал сейчас наши возможности и возможности Туркменистана. Страны Каспийского бассейна - это очень сложный вопрос. Мы там мало на что влияем", - сказал Янукович. Поэтому Украина планирует рассчитывать только на свои силы.
Янукович напомнил о планах наращивания собственной добычи, сокращение потребления газа страной и о подписанных договорах с Европой на поставку через Польшу газа из Германии.
"Как говорят, потихоньку качаем", - подытожил Янукович.