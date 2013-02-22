Рада проголосовала за личное голосование (документ)

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 339 из 350 парламентариев, зарегистрированных в сессионном зале.

Как заметил председатель ВР Владимир Рыбак, законом предусматривается, что в случае выявления на пленарном заседании факта нарушения требований личного голосования, то есть голосования за другого народного депутата, рассмотрение вопроса повестки дня по требованию депутата, который выявил этот факт, приостанавливается.

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Затем председательствующий на пленарном заседании устанавливает присутствие соответствующего депутата в зале заседаний ВР, а в случае его отсутствия поручает Счетной комиссии изъять карточку и передать ее председательствующему на пленарном заседании. Далее проводится повторное голосование по вопросу, который ставился перед этим на голосование.

“Хочу заметить, что руководители депутатских фракций очень тщательно и всесторонне обсудили каждое положение этого законопроекта. Закон есть в Комитете по регламенту”, - сказал В.Рыбак.