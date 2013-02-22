Верховная Рада приняла заявление о евроинтеграции

Верховная Рада приняла заявление “О реализации евроинтеграционных устремлений Украины и заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом".

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 315 из 349 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За принятие заявления в полном составе не голосовала фракция КПУ.

Документ поддержали 149 народных депутатов от Партии регионов, 83 — от “Батькивщины”, 34 — от «УДАРа», 33 — от “Свободы” и 16 внефракционных.

В заявлении Верховная Рада взяла на себя обязательство обеспечить выполнение рекомендаций относительно подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, изложенных в резолюциях Европейского парламента и выводах Совета ЕС, одобренных 10 декабря 2012 года на заседании министров иностранных дел государств - членов ЕС.

Также народные депутаты заявляют, что будут содействовать полному выполнению согласованных с Европейским Союзом мер, прежде всего в рамках Повестки дня ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, и обеспечат ратификацию изменений в Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз.

Кроме того, Верховная Рада активизирует деятельность по принятию законов, направленных на адаптацию законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, в частности тех, которые предусмотрены соответствующей Общегосударственной программой адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, утвержденной законом Украины от 18 марта 2004 года № 1629-IV, а также тех, которые относятся к сфере реформирования судебной системы, системы криминальной юстиции, а также избирательного законодательства, учитывая рекомендации, которые содержатся в Заключительном отчете Миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами и выводах Венецианской комиссии.

В то же время Верховная Рада призывает Европейский Союз и его государства-члены как только украинская сторона продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в трех сферах, определенных в выводах Совета ЕС, и выполнит необходимые внутренние процедуры, обеспечить безотлагательное подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, предусмотрев возможность предварительного, еще до завершения процесса его ратификации всеми странами-членами ЕС, применения отдельных его положений, в частности, по созданию углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Кроме того, украинский парламент просит ЕС обеспечить неуклонное и полное выполнение Соглашения между Украиной и ЕС об упрощенном порядке выдачи виз с целью реализации права граждан Украины на беспрепятственное передвижение по территории Европейского Союза, не унижая их чести и достоинства, принятие решения о переходе Украины к заключительной имплементационной фазе выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, а также введения для граждан Украины безвизового режима как только будут выполнены необходимые условия.

Также Верховная Рада призывает Евросоюз оказать адекватную экспертную и финансовую поддержку Украине в процессе подготовки к внедрению Соглашения об ассоциации, в первую очередь с целью адаптации экономики государства, регуляторной среды к функционированию в условиях углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС.