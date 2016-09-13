Генштаб спланировал демобилизацию военных шестой волны (видео)
Увольнение будет проводиться постепенно, чтобы не допустить снижения боеготовности подразделений.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины спланировал демобилизацию военнослужащих шестой очереди. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления персонала – заместителя начальника ГШУ генерал-майор Владимир Талалай, говорится на Facebook-странице Генштаба.
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В настоящее время завершается планирование увольнении с военной службы военнослужащих, мобилизованных во время 6-й очереди (третья очередь лиц, мобилизованных в соответствии с Указом Президента Украины от 14.01.2015 № 15).
"Если не будет ухудшения военно-стратегической обстановки, в сентябре предполагается внести на рассмотрение Президенту Украины проект соответствующего нормативного акта, начать увольнение 6-й очереди в текущем месяце и основную часть мобилизованных военнослужащих уволить в октябре 2016 года", - подчеркнул Владимир Талалай.
Таким образом, все военнослужащие по мобилизации, которые не изъявят желания остаться в рядах ВСУ, будут уволены в установленном порядке.
"В настоящее время в органах военного управления и в воинских частях разрабатываются списки и планы-графики увольнения личного состава. Увольнение будет осуществляться постепенно, с целью недопущения снижения боеготовности подразделений, постепенного высвобождения должностей, сдачи должностей, боевой техники и имущества. Уволенные в запас военнослужащие в обязательном порядке будут зачислены до оперативного военного резерва первой очереди", - напомнили в Генштабе.