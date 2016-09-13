Генштаб спланировал демобилизацию военных шестой волны (видео)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины спланировал демобилизацию военнослужащих шестой очереди. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления персонала – заместителя начальника ГШУ генерал-майор Владимир Талалай, говорится на Facebook-странице Генштаба.

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В настоящее время завершается планирование увольнении с военной службы военнослужащих, мобилизованных во время 6-й очереди (третья очередь лиц, мобилизованных в соответствии с Указом Президента Украины от 14.01.2015 № 15).

"Если не будет ухудшения военно-стратегической обстановки, в сентябре предполагается внести на рассмотрение Президенту Украины проект соответствующего нормативного акта, начать увольнение 6-й очереди в текущем месяце и основную часть мобилизованных военнослужащих уволить в октябре 2016 года", - подчеркнул Владимир Талалай.

Таким образом, все военнослужащие по мобилизации, которые не изъявят желания остаться в рядах ВСУ, будут уволены в установленном порядке.

"В настоящее время в органах военного управления и в воинских частях разрабатываются списки и планы-графики увольнения личного состава. Увольнение будет осуществляться постепенно, с целью недопущения снижения боеготовности подразделений, постепенного высвобождения должностей, сдачи должностей, боевой техники и имущества. Уволенные в запас военнослужащие в обязательном порядке будут зачислены до оперативного военного резерва первой очереди", - напомнили в Генштабе.