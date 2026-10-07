Украине могут ограничить доступ сельхозпродукции на рынок ЕС: Высоцкий сделал заявление

Украина экспортирует миллионы тонн зерна на мировой рынок и реализует его в ЕС в соответствии со строгим квотным режимом.

Украина не может согласиться на модель членства в ЕС, которая навсегда ограничила бы продажу определенных продуктов питания на территории блока, заявил изданию Politico министр сельского хозяйства страны Тарас Высоцкий.

Издание сообщило, что Европейская комиссия одобрила эту модель во вторник, 6 октября, в рамках так называемого пересмотра политики, направленного на подготовку ЕС к будущим расширениям.

"Для нас существует принципиальная разница между переходным периодом и постоянным ограничением. Украина готова к первому. Второе противоречило бы самой логике полноправного членства в Европейском Союзе", – указал в письменном заявлении Высоцкий.

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В статье поясняется, что возможное вступление Украины в ЕС поднимает принципиальные вопросы, касающиеся поддержки сельского хозяйства и импорта. Украина экспортирует миллионы тонн зерна на мировой рынок и реализует его в ЕС в рамках строгого квотного режима. Некоторые страны, например Польша, заблокировали импорт зерна из Украины, чтобы защитить собственные аграрные секторы.

В предложении Европейской комиссии отмечается, что она стремится "существенно ограничить финансовую поддержку и доступ на рынок для чувствительных сельскохозяйственных продуктов".

В предложении отмечается, что вместо предоставления Киеву полного доступа к рынку Европейская комиссия предпочла бы помочь Украине вернуться на ее "исторические" экспортные рынки, к которым относятся Африка и Ближний Восток.

Однако, как отмечает издание, Высоцкий настаивает на том, что Украину не следует "исключительно" рассматривать как угрозу для европейских фермеров.

Министр сельского хозяйства Украины утверждает, что страна могла бы помочь ЕС уменьшить зависимость от импорта из третьих стран таких товаров, как удобрения, соя и лизинг для кормов для животных, а также обеспечить производителям ЕС лучший доступ к экспортным маршрутам через Черное море.

По мнению Высоцкого, Украина также могла бы стать местом для инвестиций в предприятия пищевой промышленности.

"Наша цель – добиться членства в секторе, который поставляет в Европу не только зерно и другое сырьё, но и корма для животных, ингредиенты, переработанные продукты и биотопливо", – отметил он.

Высоцкий подтвердил, что Украина готова к переходным периодам, которые могут предусматривать постепенное введение мер поддержки сельского хозяйства, временные квоты и защитные меры в отношении чувствительных товаров. Однако он подчеркнул, что эти периоды должны иметь конечную дату.

Ограничение доступа украинской агропродукции на рынок ЕС

Ранее УНИАН сообщал, что Европейская комиссия намерена предоставить Украине лишь ограниченный доступ к продовольственным рынкам блока и его общим сельскохозяйственным субсидиям на сумму 55 миллиардов евро в год. В документе Украина, Молдова, Черногория и Албания определены как страны, которые на данный момент достигли наибольшего прогресса в процессе вступления в ЕС. Для этих четырех государств будут разработаны индивидуальные планы вступления, так называемые "дорожные карты", которые не предусматривают фиксированных дат присоединения, но должны способствовать ускорению их продвижения к этой цели.

Также мы писали, что Еврокомиссия предложила меры по подготовке ЕС к принятию таких стран, как Черногория, Албания, Украина и Молдова, уже в ближайшие годы. Реформа предлагает разрешить ЕС приостанавливать право голоса нового члена в течение первых 15 лет членства. Основанием для этого может стать прекращение соблюдения ценностей блока. Также этот план предусматривает ограничение финансовой поддержки крупного сельскохозяйственного сектора Украины. Кроме того, комиссия предлагает усилить существующую политику постепенной интеграции потенциальных членов в программы ЕС и экономические секторы, такие как энергетика, транспорт, цифровые технологии и оборона.

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