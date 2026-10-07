Были в масках и угрожали военным: на границе Латвии с Беларусью произошла провокация

Вооружённая группа людей организовала незаконную переправку мигрантов из Беларуси в Латвию.

Военнослужащие на латвийско-белорусской границе задержали группу нелегальных мигрантов численностью не менее 20 человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Латвии, сообщили Национальные вооруженные силы страны.

В сообщении указывается, что сопровождавшие группу лица, одетые в маски, были вооружены и угрожали латвийским военным.

По данным латвийских военных, переправа мигрантов из Беларуси была целенаправленно организована. В частности, проводники подгоняли группу в сторону Латвии и одновременно угрожали солдатам.

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Национальные вооруженные силы Латвии подчеркнули, что эта провокация отличалась от многих предыдущих случаев особенно демонстративным и агрессивным поведением сопровождающих.

В ведомстве отметили, что нелегальная миграция используется как инструмент для оказания давления на внешние границы Латвии, а также Европейского Союза и НАТО.

По мнению вооруженных сил, произошедшее подтверждает, что целенаправленные провокации и гибридные угрозы на латвийско-белорусской границе будут продолжаться.

Вооруженные силы Латвии готовы и в дальнейшем оказывать поддержку Государственной пограничной службе на латвийско-белорусской и латвийско-российской границах, чтобы совместно реагировать на вызовы, связанные с нелегальной миграцией, провокации и другие гибридные угрозы.

Угроза для стран Балтии со стороны РФ

Ранее УНИАН сообщал, что журналист The Atlantic Исаак Стэнли-Бекер рассказал, что Литва, Латвия и Эстония готовятся к возможному российскому нападению. Одновременно они укрепляют собственные оборонные возможности и прорабатывают сценарии, при которых помощь Соединенных Штатов может быть ограниченной или не поступить вовсе. В материале отмечается, что балтийские страны уже строят оборону, рассчитанную на сопротивление с первых часов возможного конфликта. В частности, Литва укрепляет границу с Беларусью противотанковыми рвами и бетонными заграждениями, известными как "зубы дракона".

Также мы писали, что генерал армии США, главнокомандующий войсками НАТО в Европе в 1997–2000 годах Уэсли Кларк не исключил, что в ближайшее время Россия может прибегнуть к новой провокации или военной операции, а вероятными целями могут стать Финляндия , страны Балтии, север Норвегии, Молдова и Украина. Он подчеркнул, что нынешний период является чрезвычайно серьезным для Североатлантического альянса и Соединенных Штатов. Кларк напомнил, что Вашингтон обязан реагировать в случае нападения на государство-член НАТО.

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