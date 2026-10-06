350 км по горам и селам: в Японии открыли новый пешеходный маршрут

Туристам предлагают новый способ увидеть страну недалеко от Токио без толп и суеты.

В Японии для путешественников полноценно заработал пешеходный маршрут протяженностью 350 километров, проходящий через шесть муниципалитетов недалеко от столицы. Об этом сообщает The Independent.

Маршрут Hitachinokuni Long Trail стал самой длинной кольцевой тропой в стране, пролегающей по северной части префектуры Ибараки. Официальный запуск состоялся на торжественной церемонии в городе Хитати-Омия после завершения финального 75-километрового отрезка. Проект совместно разрабатывали местные власти и клуб Hitachi Province Trail Club еще с 2019 года.

Маршрут охватывает города Китаибараки, Такахаги, Хитати, Хитатиота, Хитати-Омия и поселок Дайго. Туристы будут идти по зонам "сатояма" – традиционным сельским ландшафтам на стыке деревень и гор. Для этого специалисты объединили действующие горные тропы и восстановили давно заброшенные переходы.

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Как указано на сайте маршрута:

"Hitachi Province Long Trail – это не просто длинная дистанция с продолжительными переходами по горной местности, это "сельская, региональная и экологическая" тропа, которая ведет вас в путешествие по разнообразным ландшафтам, рельефам и историческим достопримечательностям, постоянно чередуя деревни и горы".

Добраться до локации можно примерно за полтора часа из Токио на поезде, автомобиле или скоростном автобусе. Все кольцо разделено на пять зон, поэтому преодолевать его можно поэтапно. В то же время центральная часть маршрута подойдет преимущественно подготовленным хайкерам из-за затяжных крутых подъемов, спусков и водных переправ.

Амбассадором новой локации стал профессиональный экстремальный гонщик Йохей Танака, а власти региона рассчитывают на приток любителей природы со всего мира.

"Мы стремимся предложить больше туров, которые позволят посетителям прочувствовать великолепную природу, культуру и историю этого края, а также привлечь людей в северную часть Ибараки", – цитирует японская газета The Mainichi слова главы префектуры Кадзухико Ойгавы.

Новые железнодорожные маршруты

Ранее мы писали, что между шведским Мальме и норвежским Осло запустили прямой поезд, который преодолевает путь за 6,5 часа без каких-либо пересадок. Красный поезд компании Snälltåget курсирует по живописному западному побережью Швеции с остановками в Варберге и Гетеборге, а билеты стоят от 11 фунтов в одну сторону. С момента запуска этим летом маршрутом воспользовались уже более 25 тысяч пассажиров.

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