Советник главы МВД назвал три версии убийства журналиста Шеремета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шкиряк сказал журналистам.

«Я думаю, что сейчас говорить о подозреваемых рано. Проводятся необходимые действия», - отметил Шкиряк.

При этом среди основных версий причин убийства журналиста, которые рассматриваются правоохранителями, советник министра внутренних дел назвал профессиональную деятельность и не исключил версию о совершении преступления на почве неприязненных отношений.

«Я думаю, что будут рассматриваться и другие версии, но лично я хочу в этой ситуации поддержать своего коллегу Антона Геращенко и, несомненно, исключать российский след нельзя», - сказал Шкиряк.

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По его словам, в Украине в последнее время удивительным образом совпадают разные события.

«Вопрос обострения (ситуации) на фронте, фактически ежедневные дерзкие атаки российско-террористических войск с применением запрещенной тяжелой артиллерии, также сюда можно добавить всем известный «поп-парад», и исключать версию участия в этом преступлении российских спецслужб мы не можем», - заявил Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания «Украинская правда» Алёне Притуле, но ее в машине не было. Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля как умышленное убийство.

Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в «Украинской правде», был ведущим на радио «Вести».