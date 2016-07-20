Председатель ПАСЕ считает убийство Шеремета атакой на свободу СМИ
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт назвал убийство журналиста Павла Шеремета в Киеве атакой на свободу СМИ и безопасность журналистов.
Об этом он написал в Twitter.
Председатель ПАСЕ выразил соболезнования семье и близким журналиста.
"Убийство Шеремета: досадная атака на свободу СМИ и безопасность журналистов! Необходимо полное расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности", - добавил Аграмунт.
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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киеве в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Елене Притуле, но ее в машине не было. Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля как умышленное убийство.
Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".