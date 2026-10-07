ЕС тайно готовится к гибридной атаке с многочисленными жертвами, – Politico

Послы 27 стран ЕС обсуждают сценарий масштабной гибридной атаки с многочисленными жертвами и выясняют, как в таком случае должны действовать ЕС и НАТО.

Столицы стран ЕС готовятся к возможному сценарию масштабной гибридной атаки, в результате которой могут погибнуть граждане блока. По словам пяти дипломатов и чиновников ЕС, такой исход все чаще рассматривается как вероятный, пишет Politico.

В последние недели послы ЕС из всех 27 стран обсуждали возможную реакцию на подобное нападение в "ограниченном формате" – без телефонов и помощников. Переговоры активизировались после обнаружения в августе беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига.

ЕС годами разрабатывает механизмы реагирования на гибридные угрозы, в частности кибератаки, вмешательство в выборы и диверсии. Однако теперь внимание дипломатов сосредоточилось на гораздо более серьезном сценарии – атаках, которые могут привести к большому количеству жертв.

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"Мы должны быть готовы к чему-то серьезному", – сказал высокопоставленный дипломат ЕС. "К сожалению, Лейпциг показал нам, что очень серьезный инцидент, приводящий к многочисленным жертвам, не исключен".

Другой чиновник ЕС заявил, что, учитывая масштабы действий России, жертвы могут появиться раньше, чем ожидается.

В ЕС говорят о росте гибридных атак

После начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС заявляет об активизации Москвой кампании кибератак, диверсий и других секретных операций в странах блока.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт заявил, что европейские демократии сталкиваются с ростом числа угроз:

"Мы укрепляем нашу способность предвидеть и выявлять угрозы, совершенствуем систему раннего предупреждения и обеспечиваем, чтобы Европа могла быстро и коллективно реагировать, когда на пробу подвергается наша демократическая устойчивость".

Переговоры дипломатов и министров ЕС касались, в частности, возможного развертывания групп реагирования на чрезвычайные ситуации, выделения средств ЕС для помощи пострадавшему государству и взаимодействия руководителей европейских институтов во время кризиса.

Директор Европейского центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам Тейя Тийликайнен заявила, что из-за все более смертоносных средств, которые Россия использует для проверки готовности Европы, жертвы могут появиться рано или поздно.

ЕС может столкнуться с проблемой координации

В случае гибели граждан ЕС или НАТО в результате атаки давление на обе организации будет чрезвычайно сильным. В то же время подготовка ЕС к такому сценарию уже вызывает дискуссии о распределении полномочий между ЕС и НАТО.

Некоторые столицы считают, что ЕС может выходить за рамки своей роли в сфере безопасности и дублировать функции НАТО, которое на протяжении десятилетий является основой европейской безопасности.

Бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску предупредила, что чрезмерное дублирование может затруднить принятие решений.

"Если возникает путаница или дублирование, это может замедлить процесс принятия решений, что чревато последствиями, поскольку время всегда имеет решающее значение", – сказала она.

Отдельное беспокойство вызывает отсутствие в ЕС достаточно защищенных каналов связи и риск утечки конфиденциальной информации. Из-за этого некоторые столицы предпочитают обсуждать наиболее чувствительные вопросы в форматах НАТО.

Еврокомиссия предлагает новый протокол

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за укрепление возможностей ЕС в сфере безопасности.

В своей речи о положении дел в Европейском Союзе она предложила создать "протокол о чрезвычайной безопасности", который помог бы государствам ЕС координировать действия в случае масштабной атаки. По словам дипломатов, этот протокол вместе с предложением создать "Европейский совет безопасности" может войти в "Европейскую стратегию безопасности", которую планируют опубликовать в начале ноября.

В то же время часть дипломатов выступает против создания новых форматов, считая, что они могут дублировать уже существующие механизмы.

Один из высокопоставленных дипломатов заявил, что ЕС должен активнее использовать уже имеющиеся инструменты кризисного реагирования.

"Нам очень неудобно в связи с протоколом чрезвычайной безопасности", – сказал он. "У нас уже есть механизмы. Если возникнет кризис, у нас есть Комплексное политическое реагирование (ИППР), которое очень хорошо сработало во время пандемии и других кризисов".

Как может быть распределена ответственность между ЕС и НАТО

Механизм ИППР позволяет стране, председательствующей в ЕС, по просьбе пострадавшего государства созывать экстренные встречи с участием экспертов НАТО, ООН и других международных организаций.

В случае масштабной гибридной атаки решение о дальнейших действиях остается за пострадавшей страной.

Оана Лунгеску предложила разделить обязанности между ЕС и НАТО, чтобы избежать путаницы во время события с массовыми жертвами. По ее словам, НАТО могло бы сосредоточиться на обмене разведывательными данными и военном сдерживании, тогда как ЕС – на реагировании в сфере гражданской защиты.

В то же время Тейя Тийликайнен отметила, что координация реагирования на гибридные атаки со стороны ЕС полезна, но ее нельзя сравнивать с мерами обеспечения устойчивости на национальном уровне.

Лунгеску также подчеркнула, что для Москвы разграничение между ЕС и НАТО не имеет такого значения:

"Честно говоря, Путину все равно, принимает ли решение Корепер-2 или Североатлантический совет".

Угроза для Европы – последние новости

Как сообщал УНИАН, европейские политики ищут ответ, чтобы сдержать эскалацию гибридной кампании РФ. Financial Times пишет, что практически нет способа полностью отвлечь российскую "безопасностную машину" от попыток поразить на континенте цели, связанные с военной поддержкой Украины.

Европе необходимы оборонные инструменты для срыва этих атак, четкое видение того, как создать рычаги влияния на Кремль, а также путь к установлению защитных механизмов в отношениях с РФ.

Также FT писала, что Европа готовит "гибридную оборону" в стиле НАТО против атак Кремля. В то же время страны расходятся во мнениях относительно того, как противостоять непрекращающимся актам саботажа, поджогов и дестабилизации со стороны Кремля.

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