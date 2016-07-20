Машину с журналистом Шереметом подорвали взрывным устройством - источники УП

Об этом сообщили собеседники в правоохранительных органах, передает "Украинская правда".

"В машине однозначно сработало взрывное устройство", - сказал собеседник в правоохранительных органах.

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"В 7:40 он отъехал от дома по Франко, 12, и доехал к перекрестку. В этот момент под водительским сиденьем от хлопка загорелась машина", - сказал собеседник.

Пока официальных версий взрыва в машине нет.

Как сообщал УНИАН, в среду утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Мужчина находился в автомобиле руководителя "Украинской правды" Алены Притулы.