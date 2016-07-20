Машину с журналистом Шереметом подорвали взрывным устройством - источники УП
09:37, 20 июля 2016Общество
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Машина главного редактора Алены Притулы, в результате взрыва которой погиб журналист Павел Шеремет, была подорвана взрывным устройством.
Шеремет погиб в результате взрыва в машине / Фото УП
Об этом сообщили собеседники в правоохранительных органах, передает "Украинская правда".
"В машине однозначно сработало взрывное устройство", - сказал собеседник в правоохранительных органах.
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"В 7:40 он отъехал от дома по Франко, 12, и доехал к перекрестку. В этот момент под водительским сиденьем от хлопка загорелась машина", - сказал собеседник.
Пока официальных версий взрыва в машине нет.
Как сообщал УНИАН, в среду утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Мужчина находился в автомобиле руководителя "Украинской правды" Алены Притулы.
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