Прощание с Шереметом пройдет завтра в "Украинском доме"
Церемония прощания с убитым журналистом Павлом Шереметом состоится 22 июля в "Украинском доме" на улице Крещатик, 2 в Киеве.
Об этом сообщает "Украинская правда".
"Прощание с журналистом и одним из руководителей "Украинской правды" Павлом Шереметом в Киеве начнется в пятницу в 11:00 в "Украинском доме". Почтить память и попрощаться с Павлом можно будет до 14 часов", - информирует издание.
23 июля в Минске с 11:00 до 14:00 пройдет панихида в Храме всех святых по на улице Калиновского, 121.
Похоронят журналиста на Северном кладбище в Минске. Церемония начнется в 14:30.
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Напомним, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, однако ее в машине не было.
Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Правоохранители рассматривают 4 основные версии: профессиональная деятельность; враждебность в отношениях или личные мотивы; российский след (дестабилизация ситуации в стране); покушение на Притулу.
Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".