Гибель журналиста Шеремета: очевидец взрыва показал фото с места трагедии
09:27, 20 июля 2016Общество
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20 июля в результате взрыва в машине погиб известный журналист Павел Шеремет.
Очевидец трагедии Влад Иваненко опубликовал в своем Facebook фото с охваченным огнем авто.
Пользователь сначала подписал фотографии: "Только что взорвали машину под домом".
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Позже он добавил, что в автомобиле находился Павел Шеремет.
Мужчина был в машине руководителя "Украинской правды" Алены Притулы.
Как сообщал УНИАН, в среду утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет.
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