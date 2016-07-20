Гибель журналиста Шеремета: очевидец взрыва показал фото с места трагедии

Очевидец трагедии Влад Иваненко опубликовал в своем Facebook фото с охваченным огнем авто.

Пользователь сначала подписал фотографии: "Только что взорвали машину под домом".

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Позже он добавил, что в автомобиле находился Павел Шеремет.

Мужчина был в машине руководителя "Украинской правды" Алены Притулы.

Как сообщал УНИАН, в среду утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет.