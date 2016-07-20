Заместитель генпрокурора назвал гибель журналиста Шеремета покушением на свободу слова

Об этом Холодницкий написал в Facebook.

«Это безусловно покушение на свободу слова в Украине и попытка запугать тех, кто не боится в глаза говорить правду», - написал Холодницкий.

Он уверен, что правоохранительные органы приложат все усилия для раскрытия этого преступления и наказания убийц.

Читайте такжеЛуценко о гибели Шеремета: Это убийство

«Я лично знал Павла как патриота Украины и Беларуси. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», - добавил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в машине не было. Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля как умышленное убийство.

Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".