Заместитель генпрокурора назвал гибель журналиста Шеремета покушением на свободу слова
Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает гибель журналиста Павла Шеремета покушением на свободу слова.
Об этом Холодницкий написал в Facebook.
«Это безусловно покушение на свободу слова в Украине и попытка запугать тех, кто не боится в глаза говорить правду», - написал Холодницкий.
Он уверен, что правоохранительные органы приложат все усилия для раскрытия этого преступления и наказания убийц.
Читайте такжеЛуценко о гибели Шеремета: Это убийство
«Я лично знал Павла как патриота Украины и Беларуси. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», - добавил Холодницкий.
Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в машине не было. Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля как умышленное убийство.
Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".