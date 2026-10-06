Графики отключений света: когда не будет электроэнергии 7 октября

Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Завтра, 7 октября, в отдельных регионах Украины будут вынуждены ввести ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Время действия ограничений:

00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме от 0,5 до 1,5 очереди);

00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

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"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", – добавили в "Укрэнерго".

Графики отключений для Киевской области

Как сообщает ДТЭК, по распоряжению "Укрэнерго" в Киевской области введены графики отключений на 7 октября. Свет будут отключать практически во всех очередях потребителей. В зависимости от очереди, света в общей сложности не будет от 2,5 до 9 часов (для очереди 1.2 ограничений нет).

Графики отключений для Киева

По распоряжению "Укрэнерго" завтра в столице также будут проводиться отключения. Графики можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой". Также график можно проверить на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.

Графики отключений для Сумской области

Завтра, 7 октября 2026 года, в Сумской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии в соответствии с объемами ограничений, определёнными НЭК "Укрэнерго". В зависимости от очереди свет будет отсутствовать от 2 до 6 часов.

Графики отключений для Черкасской области

В Черкасской области с 15:00 до 24:00 также будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Света не будет от 3 до 5 часов, в зависимости от очереди.

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 15:00 – 17:00, 23:00 – 24:00

1.2 01:00 – 03:00, 15:00 – 17:00, 23:00 – 24:00

2.1 03:00 – 05:00, 15:00 – 17:00

2.2 05:00 – 07:00, 17:00 – 19:00

3.1 07:00 – 09:00, 17:00 – 19:00

3.2 07:00 – 09:00, 17:00 – 19:00

4.1 09:00 – 11:00, 19:00 – 21:00

4.2 09:00 – 11:00, 19:00 – 21:00

5.1 00:00 – 01:00, 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00

5.2 11:00 – 13:00, 21:00 – 23:00

6.1 13:00 – 15:00, 21:00 – 23:00

6.2 13:00 – 15:00, 21:00 – 22:00

Графики отключений для Полтавской области

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины 7 октября 2026 года в Полтавской области будут введены ограничения электроснабжения. С 00:00 до 07:00 вводится ГПВ в объеме 0,5 очереди, с 07:00 до 15:00 вводится ГПВ в объеме 1 очереди, с 15:00 до 22:00 вводится ГПВ в объеме 1,5 очереди, с 22:00 до 23:59 вводится ГПВ в объеме 1 очереди.

В зависимости от очереди электричество будет отсутствовать от 3 до 4,5 часов.

Отключение света – важные новости

Сегодня, 6 октября, в ряде регионов Украины ввели графики отключений электроэнергии. С ограничениями столкнулись, в частности, жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

Ранее энергетический эксперт Геннадий Рябцев предупреждал, что зимой наиболее сложная ситуация с электроснабжением может сохраняться в прифронтовых городах. По базовому сценарию в часы пиковой нагрузки отключения могут одновременно затрагивать до двух очередей.

По словам специалиста, наиболее сложная ситуация с электроснабжением может сложиться в Харькове, Сумах, Херсоне, Николаеве и Запорожье.

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