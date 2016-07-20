Порошенко про убийство Шеремета: Виновные должны быть наказаны

Об этом говорится в его сообщении в Facebook.

"Ужасная трагедия в Киеве. Шок - других слов нет. Знал Павла лично. Сочувствую всем родным и близким", - написал президент.

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"Поручил правоохранительным органам немедленно расследовать это преступление. Виновные должны быть наказаны", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве утром в результате взрыва машины погиб журналист Павел Шеремет. Автомобиль принадлежит руководителю издания "Украинская правда" Елене Притуле, но ее в машине не было. Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на Радио "Вести".

Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля в центре Киева как умышленное убийство.