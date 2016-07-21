Прощание с Шереметом пройдет завтра в Киеве, похоронят журналиста в Минске
Церемония прощания с погибшим журналистом Павлом Шереметом состоится в Киеве в пятницу, 22 июля, а в субботу, 23 июля, его похоронят в Минске.
Об этом на своей странице в Facebook написала журналист белорусского телеканала "Белсат" Светлана Калинкина.
"Информация относительно похорон от мамы Павла. Завтра будет прощание в Киеве. Вечером самолетом Пашу привезут в Минск, в храм Всех святых. Похороны в субботу", - сообщила Калинкина.
Напомним, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в машине не было.
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Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Правоохранители рассматривают 4 основные версии: профессиональная деятельность; враждебность в отношениях или личные мотивы; российский след (дестабилизация ситуации в стране); покушение на Притулу.
Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".