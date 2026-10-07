Польша готова передать Украине 29 истребителей F-16: Сикорский объяснил, что остановило процесс

По словам Сикорского, Варшава также заинтересована в углублении сотрудничества с Украиной в сфере беспилотников.

Польша готова передать Украине не менее 29 истребителей F-16, однако согласованный ранее график их передачи пока не реализован. Об этом в интервью для "Эспрессо" рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, вопрос о передаче Украине польских F-16 обсуждался ещё около полугода назад, когда президентом Польши был Анджей Дуда. Тогда стороны даже согласовали график передачи истребителей, однако впоследствии ситуация изменилась.

"Речь идет как минимум о 29 самолетах. Это было предметом и моих усилий ещё при президентстве Анджея Дуды, то есть примерно полгода назад. Даже был согласован график их передачи, но что-то изменилось с украинской стороны", – отметил Сикорский.

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Глава польского МИД предполагает, что на ситуацию могло повлиять предложение Украине других истребителей, в частности шведских Gripen. В то же время, по его словам, польские F-16 остаются доступными для передачи Украине.

"С нашей стороны эти самолеты фактически доступны для передачи, насколько я знаю", – подчеркнул Сикорский.

Он также отметил, что переговоры между сторонами продолжаются, а вопрос о передаче F-16 Украине остается актуальным. По его словам, Польшу уже посетили две украинские технические делегации.

Сикорский добавил, что Варшава также заинтересована в углублении сотрудничества с Украиной в сфере беспилотников и противодействия им. В то же время эти процессы происходят отдельно, поскольку касаются разных контрактов и компаний.

"С нашей стороны есть всяческое поощрение как к передаче истребителей, так и к налаживанию как можно более тесного сотрудничества в сфере дронов и противодействия дронам", – заявил польский министр.

Ситуация с F-16 в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может использовать лишь половину своих F-16. По его словам, около половины украинских самолетов длительное время находится в Европе на ремонте и техническом обслуживании.

Отмечалось также, что возвращение некоторых самолетов затягивается настолько, что Украина теряет драгоценное время, когда истребители особенно нужны для защиты воздушного пространства.

Киев рассчитывает на помощь западных партнеров, чтобы перенести часть работ по техническому обслуживанию в Украину. Это позволило бы разместить самолеты ближе к зоне боевых действий и быстрее возвращать их в строй.

Впоследствии премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что его страна поможет Украине с техническим обслуживанием, запчастями и боеприпасами для истребителей F-16. Об этом он заявил после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Йеттен также подчеркнул, что вместе с международными партнерами Нидерланды остаются непоколебимыми в своей поддержке Украины.

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