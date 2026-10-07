Швеция развернет Patriot в Польше для защиты центра, поставляющего оружие Украине

Операция по развертыванию начнётся в декабре.

Швеция развернет системы противоракетной обороны Patriot на востоке Польши, чтобы помочь защитить логистический центр НАТО, поставляющий оружие Украине. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает Reuters.

Как отмечается, операция начнется в декабре. К ней будут привлечены около 100 военнослужащих шведского подразделения противовоздушной обороны из Гальмстада.

"Задача как развертывания Gripen, так и развертывания Patriot заключается... в защите логистического центра НАТО в Польше в аэропорту", – сказал Кристерссон.

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Он не сообщил, сколько систем Patriot будет отправлено в Польшу.

Угроза для Польши со стороны РФ

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению премьер-министра Польши Дональда Туска, Польшу ждут сложные недели и месяцы. Он подчеркнул, что российские атаки на украинскую пограничную инфраструктуру становятся все ближе к Польше.

Премьер заявил, что его стране приходится почти ежедневно многократно поднимать в воздух авиацию, поскольку атаки России уже приобрели постоянный характер. Также он сообщил, что Польша активно сотрудничает с украинской стороной. По его словам, Польша может рассчитывать на оперативное предоставление информации об угрозах, приближающихся к ее территории.

Кроме того, Туск заявлял, что РФ планирует наносить удары дронами и ракетами по странам-партнерам Украины. Среди целей, в частности, Польша. Он отмечал, что такая информация основана на данных разведывательных служб. В то же время он не сообщил, от каких именно ведомств она поступила.

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