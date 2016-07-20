СМИ: Шеремет был жив после взрыва, журналист скончался в "скорой"

Журналист Павел Шеремет, который погиб сегодня, 20 июля, в центре Киева, был жив после взрыва, передает ТСН.

Об этом сообщил официант одного из ресторанов.

По словам очевидца, он подбежал к машине после взрыва и увидел, что Шеремет еще был жив.

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Его ноги были сильно зажаты в авто. Когда его забрала скорая медпомощь, стало известно о смерти.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве утром в результате взрыва машины погиб журналист Павел Шеремет. Автомобиль принадлежит руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в машине не было. Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на Радио "Вести".

Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля в центре Киева как умышленное убийство.