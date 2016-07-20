Шокированная посол Франции надеется, что убийцы Шеремета предстанут перед судом

Об этом говорится в заявлении Дюмон по поводу убийства Шеремета, обнародованном на сайте дипломатического ведомства.

"Была шокирована утром известием о гибели Павла Шеремета, выдающегося представителя украинского медиа-сообщества. Франция последовательно отстаивает свободу прессы и свободу высказывания. Надеюсь, что обстоятельства этого убийства будут полностью выяснены, а виновники предстанут перед судом. Все мысли сейчас о семье Павла, его близких и коллегах", - заявила Дюмон.

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В свою очередь посольство Франции в Украине сообщает, что пресс-секретарь французского внешнеполитического ведомства заявил: "Смертельное покушение на этого журналиста, признанного профессионала, вызывает большую обеспокоенность. Мы призываем украинские власти установить все обстоятельства его гибели".

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алёне Притуле, но ее в машине не было. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".