ФБР поможет найти убийцу Шеремета: Деканоидзе обсудила расследование с представителями бюро

Об этом Деканоидзе сообщила на своей странице в Facebook.

«Только что закончилась встреча с представителями ФБР. Они будут помогать расследованию», - написала она.

Также Деканоидзе попросила не распространять непроверенную информацию.

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«Вся официальная информация будет идти от правоохранителей», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля.

Президент Украины Петр Порошенко попросил помощи у международных партнеров и обсудил с Посольством США в Украине привлечение в следственную группу экспертов ФБР, которые имеют уникальные методы в исследовании взрывной техники.

Вскоре Госдепартамент США заявил, что ФБР подключилось к расследованию убийства журналиста Шеремета.