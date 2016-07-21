ФБР поможет найти убийцу Шеремета: Деканоидзе обсудила расследование с представителями бюро
Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе обсудила с представителями ФБР расследование убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета.
Об этом Деканоидзе сообщила на своей странице в Facebook.
«Только что закончилась встреча с представителями ФБР. Они будут помогать расследованию», - написала она.
Также Деканоидзе попросила не распространять непроверенную информацию.
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«Вся официальная информация будет идти от правоохранителей», - подчеркнула она.
Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля.
Президент Украины Петр Порошенко попросил помощи у международных партнеров и обсудил с Посольством США в Украине привлечение в следственную группу экспертов ФБР, которые имеют уникальные методы в исследовании взрывной техники.
Вскоре Госдепартамент США заявил, что ФБР подключилось к расследованию убийства журналиста Шеремета.