Сын Трампа вернул Кремлеву деньги, потраченные на празднование его свадьбы, – Bloomberg

Российский магнат отметил, что "не считает это каким-то особенным подарком".

Российский магнат и президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что сын президента США Дональда Трампа вернул деньги, которые он потратил на послесвадебные торжества, организованные им в качестве подарка, сообщает Bloomberg.

Кремлёв добавил, что не понял, почему Трамп-младший был вынужден вернуть ему деньги.

"Он вернул деньги, но я не понял, почему, ведь я не считаю это каким-то особенным подарком", – заявил россиянин журналистам в Стамбуле во вторник.

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Примечательно, что, по словам Кремлёва, его не было на самой свадьбе. Однако он участвовал в других торжествах вместе с общими друзьями.

Издание отметило, что до недавнего времени Кремлёв был малоизвестен за пределами боксерских кругов и среди относительно небольшой группы российских бизнесменов и политиков.

Добавляется, что ситуация резко изменилась, когда выяснилось, что он является другом семьи Трампов и именно он оплатил расходы на две ночи празднований на Багамах после майской свадьбы Дональда Трампа-младшего и Беттины Трамп.

В мае пара провела частную свадебную церемонию, а в следующие выходные – торжества на Багамах, расходы на которые покрыл Кремлев.

В статье отмечается, что этот случай вызвал призывы к тщательному расследованию связей семьи с российским бизнесменом. В сентябре Трамп заявил, что его сын вернет деньги Кремлёву, и не придал этому делу особого значения.

Издание отметило, что 43-летний Кремлёв является президентом Международной ассоциации бокса (IBA) – организации со штаб-квартирой в Лозанне (Швейцария), которая контролирует проведение международных соревнований и устанавливает правила и стандарты этого вида спорта. До этого, начиная с 2017 года, он возглавлял Российскую федерацию бокса.

В статье указывается, что хотя в некоторых источниках Кремлёва называют олигархом – это понятие обычно ассоциируется с богатыми бизнесменами, накопившими огромные состояния и обретшими политическое влияние в ходе постсоветского переходного периода в России, но он не совсем соответствует этому традиционному представлению.

Издание утверждает, что его бизнес-интересы охватывают несколько отраслей, в частности лотереи и ставки. Известно, что Кремлёв имеет связи с лицами, приближёнными к Кремлю, но он не входит в ближайшее окружение президента России Владимира Путина.

Скандал со свадьбой Трампа-младшего

Ранее УНИАН сообщал, что один из инсайдеров из мира спорта рассказал The Telegraph, что, вероятно, Умар Кремлев хочет извлечь выгоду из дружбы с сыном президента США. В статье высказывается предположение, что Кремлева вдохновили два события, произошедшие этим летом. В частности, Чемпионат мира по футболу под руководством Джанни Инфантино – самый прибыльный турнир в истории – и турнир UFC Freedom 250 под руководством Дэна Уайта, который состоялся на Южной лужайке Белого дома. Издание отметило, что, хотя оба мужчины столкнулись с лавиной критики, они получили публичную поддержку от президента США. При этом они до сих пор остаются на своих постах.

Также мы писали, что сенатор-республиканец от штата Юта Джон Кертис обратился в Судебный комитет Сената с просьбой выписать повестку Дональду Трампу-младшему после новостей о щедром подарке, который Кремлев преподнес ему в честь свадьбы. Кертис рассказал, что незадолго до вручения этого подарка Кремлев посетил Китай в составе делегации, сопровождавшей Владимира Путина. Помимо расследования в отношении Трампа-младшего, Кертис обратился в Судебный комитет Сената с просьбой выдать повестку сыну бывшего президента Джо Байдена – Хантеру Байдену, который на протяжении многих лет оказывался в центре многочисленных скандалов, связанных с конфликтом интересов.

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