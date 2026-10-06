В Киеве восстановили поврежденный россиянами Северный мост: КГГА обнародовала подробности

Специалисты восстановили поврежденные элементы конструкции.

Сотрудники КП "Киевавтошляхмист" завершили восстановление участка Северного моста, поврежденного в результате российской атаки 4 октября. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На поврежденном участке были:

восстановлены конструктивные элементы моста и дорожное покрытие;

укреплено основание проезжей части, которое подверглось повреждениям;

установлена специальная металлическая плита для дополнительного укрепления;

восстановлено асфальтобетонное покрытие проезжей части.

Специалисты также отремонтировали поврежденные элементы конструкции, от которых зависит надежность соединения ее отдельных частей, а также общая прочность и устойчивость моста.

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В то же время рабочие КП "Киевтеплоэнерго" завершили ремонт поврежденной тепломагистрали. Подача горячей воды жителям Деснянского района была восстановлена.

Россия атакует мосты Киева – последние новости

В начале октября российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по ключевым мостам Киева, пытаясь затруднить транспортное сообщение между правым и левым берегами столицы. В частности, под прицелом несколько раз оказывался Южный мост.

4 октября россияне нанесли удар по Северному мосту, в результате чего было повреждено дорожное покрытие. Вследствие российского удара также была повреждена тепломагистраль, из-за чего жители Деснянского района временно остались без горячего водоснабжения.

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