Госдеп шокирован убийством Шеремета, ФБР поможет провести расследование

Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Мы шокированы и опечалены убийством журналиста «Украинской Правды» Павла Шеремета во время взрыва автомобиля в Киеве. Мы присоединяемся к властям Украины, поддерживая полное и беспристрастное расследование, чтобы привлечь к ответственности виновных в преступлении», - говорится в заявлении Госдепа за подписью Джона Кирби.

Читайте также"Прямое нападение на свободу слова": генсек Совета Европы призвал эффективно расследовать убийство Шеремета

В Госдепе отметили, что Шеремет играл важную роль в украинской демократии, освещая важные для общества темы, в том числе о коррупции и власти.

"Те, кто убил Шеремета не толерантен к свободе и демократии", - говорится в сообщении.

Также, в американском ведомстве приветствовали заявление полиции и Генпрокураторы о проведении глубокого расследования и привлечения к ответственности виновных.

Федеральное бюро расследований уже подключилось к расследованию гибели журналиста "Украинской правды", завил официальный представитель Госдепартамента.

В Госдепе США выразили соболезнования коллегам и семье Павла Шеремета.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб утром 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алёне Притуле, но ее в машине не было.

Читайте такжеМинистр юстиции озвучил собственную версию убийства журналиста Шеремета

Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".

Следствие рассматривает 6 версий убийства, однако озвучено только 4 из них: профессиональная деятельность; неприязнь в отношениях или личные мотивы; российский след (дестабилизация ситуации); покушение на Елену Притулу.