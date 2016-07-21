СБУ сообщила о еще двух версиях убийства Шеремета

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

Тандит озвучил просьбу спецслужб к политикам и экспертам воздержаться от пиара и чрезмерных комментариев.

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"Их уже шесть (версий, - ред.), я могу лишь назвать предварительные четыре", - рассказал Тандит, отметив, что следствие также прислушается к версии нардепа Сергея Высоцкого, который предположил, что убийство Шеремета может стать началом спецоперации против госбезопасности Украины.

"То, что сказал народный депутат Высоцкий, имеет большое значение, могу подтвердить, что одна из основных версий, которая рассматривается сейчас силовиками – это попытка, через это убийство, дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства. Но, не только это используется убийство, будут еще и другие новости, которые, к сожалению, будут пытаться использовать для того, чтобы показать, что в Украине нет власти, что силовики не контролируют ситуацию", - поделился Тандит.

Напомним, ранее СБУ озвучила подробности взрыва и 4 версии следствия.

«Рассматривается 4 основных версии: профессиональная деятельность; неприязнь в отношениях или личные мотивы; российский след (дестабилизация ситуации); покушение на Елену Притулу», - сообщил ранее Тандит.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб утром 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алёне Притуле, но ее в машине не было.

Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".