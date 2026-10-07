Ким Чен Ын пообещал поддерживать Путина в 'священной справедливой войне' против Украины

Ким Чен Ын обратился к Путину с праздничным поздравлением по случаю его дня рождения.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в поздравительном послании российскому диктатору Владимиру Путину пообещал продолжать поддержку России в ее войне против Украины.

Как передает государственное информагентство КНДР, северокорейский диктатор заявил, что Пхеньян продолжит расширять сотрудничество в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства КНДР и РФ, и выразил уверенность в том, что "священная справедливая война" России за защиту своего суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности завершится победой.

Как отметил Reuters, в послании Ким Чены Ын прямо не сказал, что речь идет о войне России против Украины.

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Сотрудничество Северной Кореи и России

По оценкам украинской и южнокорейской сторон, с 2024 года Северная Корея отправила до 15 тыс. своих военных для поддержки России в войне против Украины.

Связи между Северной Кореей и Россией сильно укрепились после того, как в июне 2024 года Путин и Ким подписали договор о взаимной обороне.

В начале сентября постоянный представитель Южной Кореи при ООН Чжу Хун Са заявлял, что военное сотрудничество России и Северной Кореи, особенно передача баллистических ракет и живой силы, затягивает войну в Украине и является нарушением резолюции Совбеза ООН.

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