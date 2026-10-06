'Укрзализныця' планирует отменить сразу два популярных поезда: в компании назвали причину

На данный момент альтернативные маршруты по-прежнему доступны.

С 20 октября "Укрзализныця" планирует отменить сразу два поезда – № 79/80 Днепр-Львов и № 31/32 Запорожье-Перемышль. Об этом сообщили в пресс-службе компании в Threads, отвечая на вопрос пользовательницы.

Это решение в компании объяснили ухудшением ситуации с безопасностью. Отмечается, что это привело к значительному снижению пассажиропотока.

В то же время в компании отметили, что из Днепра во Львов в настоящее время доступен еще ряд альтернативных поездов. В частности: № 39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 и 127/128. Для поездки в Перемышль пассажиры могут выбрать варианты с пересадкой во Львове или Киеве.

Видео дня

Отмена поездов – больше новостей

Напомним, что из-за интенсивных российских атак на железнодорожную инфраструктуру региона с 1 октября 2026 года "Укрзализныця" отменяет движение пассажирских поездов "Киев – Сумы". Пассажиры смогут доехать до Конотопа.

"Укрзализныця": другие важные новости

Напомним, что РФ уже длительное время наносит удары по украинской железной дороге. В частности, в сентябре всего за один день враг атаковал сразу три пассажирских поезда. В результате этих ударов есть погибшие и раненые.

На фоне атак РФ пассажирские поезда регулярно задерживаются. В частности, во время удара в ночь на 21 сентября с задержкой следовали более полусотни поездов по всей стране. Наибольшая задержка составила более 16 часов.

Вас также могут заинтересовать новости: