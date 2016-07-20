Взрывное устройство в автомобиле Шеремета сработало во время поворота - прокуратура

Об этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила в эфире телеканала «112 Украина».

"Пока известно, что он успел проехать 500-600 метров от дома и во время осуществления маневра, а именно поворота, сработало это взрывное устройство", - сказала Максимец.

По ее словам, прокуратура устанавливает, были ли видеокамеры у дома Шеремета, а также ищут свидетелей, которые могут иметь какую-то информацию по поводу взрыва.

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«Следователями, работающими на месте происшествия, будут изыматься камеры видеонаблюдения, расположенные вблизи места, где он проезжал, чтобы установить свидетелей, а возможно, будут зафиксированы и люди, которые это сделали», - сказала Максимец.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киеве в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алёне Притуле, но ее в машине не было. Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля как умышленное убийство.

Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".