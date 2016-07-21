Правоохранители обратятся к Google и Facebook для доступа к переписке Шеремета – нардеп

Об этом член коллегии Министерства внутренних дел Украины, народный депутат Антон Геращенко заявил в эфире "Радио Свобода".

По словам Геращенко, сейчас у следствия есть записи с камер наблюдения с места, где жил Шеремет, и с маршрута его передвижения, анализируется телефонный трафик, опрашивают родственников и коллег журналиста.

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«Это большая кропотливая работа, но я надеюсь, и заказчики, и исполнители будут привлечены к ответственности, так же как это было с организаторами и исполнителями преступления против журналиста Гонгадзе», – сказал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Елене Притуле, но ее в машине не было.

Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Правоохранители рассматривают 4 основные версии: профессиональная деятельность; враждебность в отношениях или личные мотивы; российский след (дестабилизация ситуации в стране); покушение на Притулу.

Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".