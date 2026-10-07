РФ ударила по жилой пятиэтажке в Прилуках: есть погибшие и раненые (фото)

Спасатели разбирают завалы жилого многоэтажного дома. Уже удалось достать живыми два человека.

Российские оккупанты ударили ракетами по городу Прилуки Черниговской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

"Ракетный удар по Прилукам. Одно из попаданий – прямо по жилому многоэтажному дому. Утром, когда люди еще спали. Предварительно уже известно о погибших и раненых. Сейчас задействованы все службы, продолжается разбор завалов", – отметил Чаус.

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Как уточнили в Главном управлении Нацполиции Черниговской области, российские оккупанты нанесли ряд ракетных ударов по Прилукам около 6 утра.

В частности, зафиксировано попадание в многоэтажное здание, Центр творчества детей и юношества, предприятие.

По обновленным данным от ГСЧС, в настоящее время известно, что в результате удара по 5-этажке, погибли 4 человека, еще 20 - ранены, среди них - трое детей.

На другой локации из-за обстрелов РФ возник пожар в производственном здании.

"В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки", - говорится в сообщении спасателей.

Кроме того, по данным РБК-Украина, из-под завалов дома спасатели получили живого маленького ребенка и женщину.

Атака россиян 7 октября

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты ночью нанесли по Украине массированный комбинированный удар. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Запорожье, Кременчуге. В несколько волн были запущены баллистические и крылатые ракеты.

На данный момент известно, что в результате попадания в жилой массив в Кременчуге погибли 2 человека, еще 7 получили ранения. На месте попадания спасатели разбирают завалы.

Также есть погибшие и раненые в Киеве и Запорожской области.

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