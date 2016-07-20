ЕС требует привлечь убийц Шеремета к ответственности - заявление

Соответствующее заявление прсс-секретаря Внешней службы ЕС было распространено в среду в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Подобные атаки неприемлемы, должно быть проведено быстрое и прозрачное расследование с тем, чтобы привлечь виновных в этом преступлении к ответственности", - говорится в заявлении.

В ЕС выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам журналиста. "Евросоюз стоит рядом с украинской властью в отстаивании свободы выражения мнений и средств массовой информации и продолжит работу по защите журналистов в их важной профессиональной работе", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алёне Притуле, но ее в машине не было. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести". Напомним, официальное следствие среди версий убийства журналиста Павла Шеремета рассматривает его профессиональную деятельность и дестабилизацию ситуации в Киеве.