Луценко о гибели Шеремета: Это убийство

Об этом глава ГПУ написал на своей странице в Facebook.

"С места происшествия доложили, что смерть Павла Шеремета - следствие взрывного устройства. Это убийство. Сочувствую Алене и всем друзьям покойного", - говорится в его сообщении.

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Он пообещал сделать все возможное, чтобы вместе с коллегами раскрыть преступление.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве утром в результате взрыва машины погиб журналист Павел Шеремет. Автомобиль принадлежит руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в машине не было. Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на "Радио Вести".

Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля в центре Киева как умышленное убийство.