Убийство журналиста Шеремета: рассматривается версия покушения на Алену Притулу
В рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета следователи, среди прочих, рассматривает версию покушения на жизнь руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в машине которой он находился во время взрыва.
Об этом в эфире канала "112 Украина" заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Следователи рассматривают и эти версии. Сейчас, пожалуй, преждевременно озвучивать какие-то основные", – сказала она.
Максимец добавила, что также проводятся следственные действия у дома Шеремета и Притулы, где машина была припаркована ночью.
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"Также устанавливается, были ли там видеокамеры, устанавливается, были ли там, возможно, свидетели, которые владеют какой-либо информацией по этому поводу", – сказала она.
Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в машине не было. Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля как умышленное убийство.
Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".