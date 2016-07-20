Убийство журналиста Шеремета: рассматривается версия покушения на Алену Притулу

Об этом в эфире канала "112 Украина" заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Следователи рассматривают и эти версии. Сейчас, пожалуй, преждевременно озвучивать какие-то основные", – сказала она.

Максимец добавила, что также проводятся следственные действия у дома Шеремета и Притулы, где машина была припаркована ночью.

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"Также устанавливается, были ли там видеокамеры, устанавливается, были ли там, возможно, свидетели, которые владеют какой-либо информацией по этому поводу", – сказала она.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в машине не было. Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля как умышленное убийство.

Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".