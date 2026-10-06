В РФ разработали три аналога Starlink: компания рассказала подробности о назначении терминалов

По характеристикам и габаритам модель 1440.УЛЬТРА является аналогом стандартного терминала Starlink Standard, а модель 1440.ЗЕМЛЯ – Starlink Performance.

Российская компания "Бюро 1440" представила линейку терминалов, являющихся аналогами Starlink, для подключения к спутниковой системе "Рассвет". Об этом компания сообщила в Telegram.

В сообщении указывается, что были разработаны три абонентских терминала:

1. 1440.УЛЬТРА – серийное устройство с максимальной производительностью и скоростью передачи данных до 700 Мбит/с. Он предназначен для того, чтобы к спутниковой связи могли подключаться промышленные предприятия, отдаленные территории, инфраструктурные объекты и техника.

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2. 1440.ЗЕМЛЯ. Данный терминал предназначен для железнодорожного транспорта. Он будет обеспечивать работу сервиса на подвижном составе при скорости движения до 400 км/ч.

3. 1440.МИНИ. В компании заявили, что это компактное устройство с целевой скоростью передачи данных около 100 Мбит/с. Оно рассчитано на подключение небольшого количества пользователей.

Отмечается, что его также можно использовать в качестве переносного средства связи для спасательных бригад, экипажей экстренных служб и в других сценариях мобильного использования.

Ресурс "Милитарный" сообщил, что по характеристикам и габаритам 1440.УЛЬТРА является аналогом стандартного терминала Starlink Standard, а 1440.ЗЕМЛЯ – Starlink Performance.

При этом, по словам аналитиков, малогабаритный 1440.МИНИ, который по концепции соответствует Starlink Mini, существует лишь в виде концепта.

Издание отметило, что терминалы с подобными характеристиками российские оккупанты в будущем смогут устанавливать на ударные беспилотники, чтобы с их помощью наносить удары по Украине.

Примечательно, что в марте 2026 года компания вывела на орбиту первые 16 спутников целевой группы, а в июле – ещё 16 аппаратов. В компании утверждают, что система использует технологию 5G NTN для связи между спутниками и наземными терминалами. При этом для передачи данных между самими спутниками применяется лазерная связь.

По словам компании, во время испытаний передача данных между космическими аппаратами происходила на расстоянии до 1000 км со скоростью до 10 Гбит/с.

Российские спутники "Рассвет": последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко предположил, что рано или поздно россияне добьются успеха со своим аналогом системы Starlink. Поэтому он считает, что стоит готовиться к тому, как противодействовать спутниковой связи противника. Федоренко рассказал, что Россия достаточно адаптивна. Если Украина лишает их какого-либо инструмента, то они будут работать над тем, чтобы заменить его, привлекая другие страны.

Также мы писали, что Украина призвала США ввести санкции против ряда российских организаций, причастных к созданию спутниковой системы "Рассвет". Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник сообщил журналистам, что Россия быстро расширяет сеть спутников "Рассвет", чтобы уже в 2027 году она начала работу. Сеник подчеркнул, что это создаст серьезные риски для Украины. Он также предупредил, что в случае запуска этой сети до конца этого года РФ сможет использовать ее для наведения своих ракет и дронов на украинские цели в режиме реального времени.

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