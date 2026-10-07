Сбито 5 баллистических и 39 крылатых ракет: Воздушные силы раскрыли масштабы ночного удара РФ

Основными направлениями наступления стали Киевская, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области.

В ночь на 7 октября, начиная с 18:00 6 октября, россияне атаковали Украину ракетами и дронами. Основными направлениями удара стали Киевская, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, враг применил противокорабельные ракеты "Циркон/Оникс" из Ростовской области РФ, баллистические ракеты "Искандер-М/С-400/KN-23" из Брянской и Воронежской областей РФ, 48 крылатых ракет воздушного, наземного и морского базирования Х-101, "Искандер-К", "Калибр" из Вологодской, Курской областей и Каспийского моря соответственно, 130 ударных БПЛА типа Shahed (46 из них – реактивные), "Гербера" и дронов-имитаторов типа "Пародия" с направлений Орел, Приморско-Ахтарск, Донецк, Гвардейское.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

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По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 161 цель, а именно:

5 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Оникс";

39 крылатых ракет Х-101, "Искандер-К", "Калибр" (информация относительно ещё 6 крылатых ракет уточняется);

117 вражеских БПЛА типа Shahed (38 из них – реактивные), "Гербера" и дронов других типов.

Как отмечается, зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника в 18 точках, а также падение сбитых (обломки) в 5 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве до десяти вражеских БПЛА", – предупредили в Воздушных силах.

Атака РФ на Украину 7 октября

Как сообщал УНИАН, РФ нанесла массированный удар по Украине баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и дронами. Во время первой волны ударов в Киеве в Оболонском районе произошло попадание на территории нежилой застройки, в Подольском – в склады, в Дарницком районе горели обломки на открытой территории, а в Шевченковском было попадание на территории нежилой застройки. Под утро враг нанес удар по гаражному кооперативу в Дарницком районе, там погибли два человека.

Также враг этой ночью нанес удар по промышленному предприятию в Днепре и объекту транспортной инфраструктуры в Запорожье.

Кроме того, россияне нанесли массированный удар по Кременчугу. Город понес одни из самых масштабных разрушений жилой инфраструктуры с начала полномасштабного вторжения. Повреждены многоэтажные дома, частные дома, разбиты автомобили. Известно о 2 погибших и 7 раненых.

Известно также о нападении на Прилуки в Черниговской области. Там разрушена пятиэтажная здание. Есть погибшие и раненые, продолжается разбор завалов.

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