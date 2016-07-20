Свидетели рассказали подробности гибели Шеремета: если бы его не вытащили, он бы сгорел

По словам очевидцев, из экстренных служб дольше всего ждали приезда пожарных, пишет ТСН.uа.

Официант Александр, который работает в заведении вблизи места трагедии одним из первых добежал до машины и помогал вытаскивать Шеремета: "Очень сильный взрыв был, я подумал, что снаряд разорвался, очень сильный взрыв. Я выбежал сразу – пламя было небольшое, уже много людей стояло. Подбежал к машине – пытался вытащить его. Он еще жив был. Он стонал, хрипел немного. Его отбросило к задней двери. Но ноги были зажаты очень сильно. На левой ноге ниже колена не было даже кости. Правая была покалечена, на конечностях рук – открытые переломы, очень сильно изуродованы. Пытались достать, тушили все время, ведь снизу пламя было. Вытащили. Приехала скорая – мы погрузили его в скорую. Машина отъехала, и стало известно, что его не стало"

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По словам Любови Роенко, которая продает фрукты и овощи на лотке вблизи места взрыва, до приезда пожарных пожар тушили подручными средствами.

"Я пошла в Макдональдс – он открывается в 7:30. Только зашла, услышала сильный взрыв. Я вышла – увидела, что горит машина. Какой-то парень кричал, что машина горит. У меня лежало одеяло. Я подхватила его и пошла туда. Пока люди несли воду, тушили этим одеялом, ведь действительно все горело. Потом уже начали вытаскивать. Увидели, что у него оторвана нога. Если бы его не вытащили, он бы сгорел. Приехала скорая, его погрузили, и буквально за минуту машина полностью покрылась огнем. Полиция отвела всех на безопасное расстояние. Взрыв был такой силы, что какие-то запчасти разлетелись на несколько десятков метров", - рассказала она.

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Свидетель трагедии, который находился в машине неподалеку от места происшествия говорит, что взрыв был очень мощным: "Взрыв был колоссальный, мы аж "присели", такой шок был. Потом сразу вызвали скорую, подбежали к машине увидели – лежит внутри один мужчина, сиденья нет переднего, где он сидел, а на мужчине одежда горит. Вытащили его еще до того, как приехала скорая. Начали тушить машину"

Как отмечается, коллеги Шеремета узнали о его кончине из сообщений в прессе.

"Он всегда приходил около 7:40-7:50, но сегодня его не было. Прошло 15-20 минут эфира, мы не могли дозвониться Павлу. Мы решили позвонить родным, близким, Алене Притуле. Но перед тем, как позвонить, мы увидели на "Украинской правде", что Павел погиб. Павел ничего не говорил, в редакцию никаких писем с угрозами не поступало. Мы не знаем, почему это могло произойти", - прокомментировали коллеги.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Елене Притуле, но ее в машине не было. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Журналист последние 5 лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".