Министр юстиции озвучил собственную версию убийства журналиста Шеремета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Минюста сказал в комментарии журналистам.

«Я все же думаю, что это одна из попыток дестабилизации ситуации в стране, потому что, я убежден, что в Украине журналистика свободна», - сказал министр, отвечая на вопрос, можно ли это преступление считать одной из попыток давления на журналистов.

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Он также отметил, что сейчас всем необходимо объединиться, чтобы максимально быстро найти виновных в этом преступлении.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алёне Притуле, но ее в машине не было. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".

Напомним, официальное следствие среди версий убийства журналиста Павла Шеремета рассматривает его профессиональную деятельность и дестабилизацию ситуации в Киеве.