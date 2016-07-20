Главный редактор "Украинской правды" связывает гибель Шеремета с его профессиональной деятельностью

Об этом на месте трагедии, произошедшей в центре Киева 20 июля, Мусаева-Боровик заявила корреспонденту Радио Свобода.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Елене Притуле, но ее в машине не было. Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля как умышленное убийство.

Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".