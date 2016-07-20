Главный редактор "Украинской правды" связывает гибель Шеремета с его профессиональной деятельностью
11:01, 20 июля 2016Общество
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Главный редактор интернет-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева-Боровик связывает гибель журналиста Павла Шеремета с его профессиональной деятельностью.
Гибель Шеремета связывают с его профессиональной деятельностью / Фото УНИАН
Об этом на месте трагедии, произошедшей в центре Киева 20 июля, Мусаева-Боровик заявила корреспонденту Радио Свобода.
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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Елене Притуле, но ее в машине не было. Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля как умышленное убийство.
Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".
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