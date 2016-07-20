Томбинский призывает быстро наказать убийц Шеремета

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

"Я призываю органы власти предпринять все усилия для проведения следствия и быстро привлечь к ответственности виновных в этом ужасном преступлении", - сказал Томбинский.

Он выразил искренние соболезнования родным Шеремета и всем его коллегам, благодаря работе которых в Украине существуют независимые и свободные медиа".

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киеве в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Елене Притуле, но ее в машине не было. Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля как умышленное убийство.

Шеремет последние 5 лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".