Деканоидзе: к расследованию убийства Шеремета будут привлечены представители ФБР США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила сегодня на брифинге в Киеве.

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"Только что мы получили, глава СБУ, генеральный прокурор, я как глава Нацполиции, получили четкие поручения от президента Порошенко: мы создаем оперативную группу. В оперативную группу будут входить лучшие наши оперативники, оперативники СБУ. И только что я встречалась с представителями ФБР (США), и они тоже будут задействованы в ходе расследования", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в машине не было. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Журналист последние 5 лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".