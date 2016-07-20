Прокурор Киева: по факту гибели Шеремета открыто дело об умышленном убийстве

Об этом сообщил с места происшествия прокурор Киева Роман Говда, написала в Facebook пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.

Расследование преступления поручено Следственному управлению Главного управления Нацполиции в г. Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура Киева.

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Говда также добавил, что расследование убийства Шеремета будет находиться под его личным контролем.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники аппарата прокуратуры города, процессуальные руководители.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киеве в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Елене Притуле, но ее в машине не было. Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля как умышленное убийство.

Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".