Взрывчатку закрепили под водительским сиденьем авто Шеремета без взлома машины - СМИ (фото)

Об этом заявили эксперты, работающие на месте взрыва, передает ТСН.

Машину сейчас эвакуируют с места трагедии, на днище под местом водителя хорошо видно большую дыру. Эксперты говорят, что, вероятнее всего, взрывчатое вещество, которое заложили под авто – гексоген с пластидом.

Об этом специалисты говорят по результатам первого осмотра, но впереди еще экспертизы.

Читайте такжеШкиряк рассказал о взрывчатке, которой взорвали автомобиль Шеремета

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в машине не было. Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля как умышленное убийство.

Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".