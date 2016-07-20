Шеремет перед гибелью жаловался на слежку - СМИ

Его близкие друзья рассказали, что в последнее время Шеремет и его гражданская жена, руководитель "Украинской правды" Алена Притула жаловались на слежку, передает "Новая газета".

По словам друзей журналиста, Шеремет был в машине своей гражданской жены.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве утром в результате взрыва машины погиб журналист Павел Шеремет. Автомобиль принадлежит руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в машине не было. Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на Радио "Вести".

Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля в центре Киева как умышленное убийство.