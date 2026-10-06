Ученые бьют тревогу: в Антарктиде нашли 'скрытую бомбу', которая угрожает всему миру

Речь идет об Уилкском подледниковом бассейне.

Огромный регион Восточной Антарктиды содержит достаточно льда, чтобы вызвать резкое повышение уровня Мирового океана. Раньше он считался относительно стабильным, теперь же все иначе.

Новое исследование призывает ученых повнимательнее присмотреться к Уилкскому подледниковому бассейну, предупреждая, что по мере потепления климата это скрытое ледяное хранилище Антарктиды может стать значимым фактором будущего подъема уровня моря, пишет Gizmodo.

Уилкский подледниковый бассейн – это огромная впадина в коренной породе под Восточно-Антарктическим ледяным щитом. Хотя это одна из важнейших частей Антарктиды в контексте будущего подъёма уровня моря, он по-прежнему во многом не исследован.

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В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Reviews Earth & Environment, учёные пришли к выводу, что лежащая в основе этого бассейна рельефная подложка может сделать его нестабильным по мере потепления климата. Это тревожно, ведь в бассейне содержится достаточно льда, чтобы поднять уровень Мирового океана на 3–4 метра.

Скрытая угроза

Уилкский подледниковый бассейн простирается примерно на 1400 километров вдоль внутренней стороны Трансантарктических гор. Он полностью скрыт под толстым слоем льда, поэтому ученым приходилось полагаться на радарные и спутниковые наблюдения, чтобы собирать данные об этом огромном бассейне.

"Уилкский подледниковый бассейн – пожалуй, последнее неисследованное место в Антарктиде, – заявил в своем обращении Мэтт Кинг, профессор Университета Тасмании и ведущий автор нового исследования. – У нас нет никаких данных прямого картографирования морского дна, а информации об условиях океана, которые могли бы вызвать будущее таяние, у нас очень мало".

Хотя когда-то он считался одной из более стабильных частей Антарктиды, учёные только сейчас начинают понимать, насколько уязвимым он может быть.

Этот бассейн относится к морской части ледяного щита – то есть коренная порода под большей частью льда лежит ниже уровня моря. Это может делать лёд особенно уязвимым к отступлению, если более тёплая морская вода доберётся до зоны его опоры.

Ученые, стоящие за новым исследованием, объединили имеющиеся данные с компьютерным моделированием, чтобы спрогнозировать будущие изменения в регионе. Их выводы говорят о том, что отступление в некоторых районах может стать очень стремительным – потенциально достигая примерно 1 километра в год за пределами важных опорных точек на коренной породе.

Если бы в итоге этот лёд был потерян – его количества в регионе было бы достаточно, чтобы внести в глобальный средний уровень моря подъём в несколько метров.

Бьют тревогу

Хотя Восточная Антарктида традиционно считалась значительно более стабильной, чем Западная, недавние выводы рисуют совершенно иную картину. Расположенные в этом регионе морские бассейны означают, что он может стать гораздо более важным при длительном потеплении. Однако на данный момент он остаётся по большей части неизученным.

Исследователи, стоящие за новой работой, надеются привлечь больше внимания к Уилкскому подледниковому бассейну Восточной Антарктиды, подчёркивая значительные пробелы в наблюдениях.

Новая работа показывает, что некоторые части бассейна уже претерпели изменения. Прежние данные указывают на утончение и обрушение ряда шельфовых ледников. Главный ледник бассейна – ледник Кука – также стал истончаться всё более быстрыми темпами с 1990-х годов, и сейчас, по данным исследователей, он сбрасывает в океан примерно 40 миллиардов тонн льда в год.

"Свидетельств из прошлых тёплых периодов достаточно, чтобы ударить в тревожный колокол: это регион, который нам нужно понимать гораздо лучше – но сейчас трудно найти живого учёного, который бы там побывал", – заявил Кинг.

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