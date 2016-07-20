Луценко: среди версий убийства Шеремета есть профессиональная деятельность и дестабилизация ситуации в Киеве

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время совещания силовиков с президентом Украины, сообщили в пресс-службе главы государства.

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Луценко сообщил, что создана следственно-оперативная группа. «Кроме версии убийство из-за профессиональной деятельности, мы рассматриваем возможность версии дестабилизации ситуации в центре столицы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в машине не было. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Журналист последние 5 лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".