Гибель Шеремета: мать погибшего журналиста рассказала, где его похоронят
11:16, 20 июля 2016Общество
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Известный журналист Павел Шеремет будет похоронен в себя на Родине - в Минске.
Шеремета похоронят в Минске / facebook.com/pavel.sheremet.9
Об этом сообщила мать убитого журналиста, передает "Белорусский партизан".
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Сегодня в Киеве утром в результате взрыва машины погиб журналист Павел Шеремет. Автомобиль принадлежит руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в машине не было. Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на "Радио Вести".
Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля в центре Киева как умышленное убийство.
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