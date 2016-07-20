Гибель Шеремета: мать погибшего журналиста рассказала, где его похоронят

Об этом сообщила мать убитого журналиста, передает "Белорусский партизан".

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Сегодня в Киеве утром в результате взрыва машины погиб журналист Павел Шеремет. Автомобиль принадлежит руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в машине не было. Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на "Радио Вести".

Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля в центре Киева как умышленное убийство.