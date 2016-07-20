Шкиряк рассказал о взрывчатке, которой взорвали автомобиль Шеремета
Взрывное устройство в автомобиле журналиста Павла Шеремета могли привести в действие дистанционно.
Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
«Предварительно. Сработало безоболочное самодельное взрывное устройство, возможно, дистанционное, или с задержкой. Предварительно от 400 до 600 граммов в тротиловом эквиваленте», - написал он.
По словам Шкиряка, «убийцы Павла Шеремета сработали профессионально».
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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в машине не было. Полиция предварительно квалифицирует взрыв автомобиля как умышленное убийство.
Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в автомобиле сработало взрывное устройство.
Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".