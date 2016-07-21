Тандит об убийстве журналиста Шеремета: Это попытка дискредитировать украинских силовиков (видео)

Об этом в эфире "5 канала" заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Идет война на востоке, и используются все способы дискредитировать силовиков внутри государства. В открытую не получается с нами бороться, мы делаем все, чтобы сохранить целостность Украины, поэтому используют даже такие подлые способы, убивая цинично журналиста. И мы должны сделать все, чтобы найти не только исполнителей, но и заказчика убийства", - заявил он.

Читайте такжеВсе подробности убийства Шеремета: версии, свидетельства очевидцев и реакция общества (фото, видео)Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб утром 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алёне Притуле, но ее в машине не было.

Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".

Следствие рассматривает 6 версий убийства, однако озвучено только 4 из них: профессиональная деятельность; неприязнь в отношениях или личные мотивы; российский след (дестабилизация ситуации); покушение на Алену Притулу.